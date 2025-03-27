Kayseri’nin Şubat İhracatında Düşüş Yaşandı

ŞUBAT AYI İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait ihracat verilerini açıkladı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin Şubat ayı ihracatının bir önceki aya göre %4,7 oranında düştüğünü ve 295 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Büyüksimitci, geçen yılın Şubat ayına göre de bir azalma yaşandığını ifade etti.

GEÇEN YILIN İKİ AYLIK VERİLERİ

Büyüksimitci; “2025 Şubat ayı ihracatımızda geçen yılın Şubat ayına göre yine %5,81 oranında bir düşüş söz konusu. Geçen yıla göre ilk 2 aylık değişime baktığımızda ise %0,76 oranında bir artış olduğunu görüyoruz.” açıklamalarında bulundu. Son 12 aylık ihracatlarının %2,04 artışla 3 milyar 755 milyon 314 bin dolara ulaştığını aktardı.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE SEKTÖRLER

Büyüksimitci, Ocak ayında Kayseri’den 148 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Mobilya sektörünün ihracata en büyük katkıyı sağladığını, bunu kablo ve elektrikli ev aletlerinin takip ettiğini ifade etti. En çok ihracat yapılan ülkeleri Almanya, Irak ve ABD olarak sıraladı.

İHRACATTAKİ ZORLUKLAR VE GELECEK UMUTLARI

Büyüksimitci; “Geçen yıl özellikle yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan dolayı ihracatta istediğimiz seviyeye ulaşamadık.” diye ekledi. Avrupa pazarındaki daralmanın etkisini de vurguladı. Bu yıl için umutlu olduklarını belirten Büyüksimitci, kurun enflasyon artışının %20 altında kalmasının ihracat rekabetini olumsuz etkilediğini, bu durumun yeni pazarlara girişlerini de kısıtladığını söyledi.

Büyüksimitci, “Kurun enflasyona paralel veya en azından rekabet gücünü koruyacak şekilde kalması ihracatımıza olumlu yönde yansıyacaktır.” diyerek sözlerine devam etti. Tüm üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.