Kayseri OSB’de Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YERİN DETAYLARI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ahşap fabrikasının silosunda yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve yangın, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, yangın, Kayseri OSB’nin 17. Cadde üzerindeki ARKOPA ahşap ve panel fabrikasında çıktı. Olayla ilgili gelinmesine müteakip, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yangın esnasında vardiyada olan işçiler, güvenlik nedeniyle fabrikadan tahliye edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi, dron ile havadan görüntülendi. Yangın sonrasında olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu olay, hem sanayi bölgesindeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi hem de yangınların nasıl hızlı bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini gösterdi.