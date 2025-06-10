Kayseri OSB’de Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir ahşap fabrikasında bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

İtfaiye EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Yangının haber verilmesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkış esnasında vardiyada çalışan işçiler güvenlik amacıyla fabrikanın dışına tahliye edildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Ekipler, yangını yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına almayı başardı. Yangın anı, dron ile havadan görüntülendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.