Kayseri OSB’de Yangın Müdahalesi Devam Ediyor

YANGININ BAŞLANGICI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı. Yangın, Kayseri OSB 12. Cadde’de meydana geldi ve durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Polis ekipleri, yangının bulunduğu bölgede önlemler alarak güvenliği sağlıyor. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarına devam ediyor. Olayın kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.