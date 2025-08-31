Haberler

Kayseri OSB’de Yangın Müdahalesi Devam Ediyor

YANGININ BAŞLANGICI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı. Yangın, Kayseri OSB 12. Cadde’de meydana geldi ve durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Polis ekipleri, yangının bulunduğu bölgede önlemler alarak güvenliği sağlıyor. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarına devam ediyor. Olayın kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.