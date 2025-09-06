Kayseri OSB Mali Genel Kurulu Yapıldı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ’NDEN GÜNEŞ ENERJİSİ AÇIKLAMASI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 22. Olağan Mali Genel Kurulu’nda, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğinde kanunlar çıkardık” açıklamasını yaptı. Kayseri OSB Hizmet Binası’nda gerçekleşen genel kurula, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eliştaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın bir açılış konuşması yaptı. Yalçın, son üç yılda gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi vererek, “2022 yılı Haziran ayından itibaren sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yaptık. Sağlık merkezimizi tamamladık. İki eczane işyerini hazır hale getirdik. Yeni iş merkezimizin inşaatında yüzde 70 seviyesine ulaştık. Toplamda 60 kilometrelik yolumuzu asfaltladık ve hedefimiz 85 kilometre asfalt yol ağımızı tamamen yenilemek” ifadelerini kullandı.

SANAYİCİLERİ DESTEKLEYEN PROJELER

Yalçın, güvenlik konusundaki adımlarından bahsederek, polis devriyelerinin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Ayrıca yağmur suyu terfi hattı kapasitesinin iki katına çıkarıldığını ve yeni araçlar alındığını vurguladı. Yalçın, “Eğitime yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Teknik Kolejimiz başarılı şekilde faaliyet gösteriyor. Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu bu yıl ilk mezunlarını verdi” dedi. Bilişim altyapısının da yenilendiğini ve E-OSB projesinin tanıtım süreçlerinin başlatıldığını belirtti. Kayseri’nin güneş enerjisi projelerine yönelik, “100 megavatlık GES projesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Kısa zamanda TEİAŞ’tan izni alarak hizmete sunacağız” şeklinde bilgi verdi. Yalçın, tüm bu başarıların, israfı önleyerek ve kaynakları verimli kullanarak elde edildiğini ifade etti.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise yaptığı konuşmada, “Şehrimizin ihracatını sizlerin gayretiyle daha da yukarılara çıkaracağız” diye belirtti. Gülsoy, sanayicilerin mücadelesinin şehir ve ülke kalkınmasında çok önemli olduğuna dikkat çekti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’deki sanayicilerin diğer OSB’lerden farklı olduğunu, çünkü kazandıklarını kendi şehirlerine yatırdıklarını ifade etti. Çopuroğlu, Kayseri’nin 404 OSB’nin içinde ayrı bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DEVRİM

Elitaş, güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğindeki çalışmalardan bahsederek, Kayseri OSB’nin Türkiye’nin ilk 55 megavatlık güneş enerjisi üretime geçen OSB’si olduğunu belirtti. Elitaş, “Kayseri organize sanayi bölgesi, dağıtım bedeli ödemeden elektrik alan OSB haline geldi” dedi. Bu gelişmeler, sanayicilere büyük avantajlar sunarak iş süreçlerini daha verimli hale getirecek.