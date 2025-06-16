KAYSERİ OSB Yeni Araçlar Edindi

YENİ HİZMET ARAÇLARIYLA FİLO GÜÇLENİYOR

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, hizmet araçlarını yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Kayseri OSB Yönetimi, sanayicilere daha hızlı ve etkili hizmet sunmak amacıyla ‘Yeni Vakumlu Yol Süpürme Aracı’ alarak araç filosunu güçlendiriyor. Mehmet Yalçın liderliğindeki Kayseri OSB yönetimi, 2022 yılı Haziran ayından bu yana sanayicilere yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere toplam 21 yeni aracı bölge müdürlüğü filosuna dahil etmiş durumda.

ARACIN FONKSİYONUNUN GÜCÜ ARTIRILIYOR

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kesintisiz hizmet anlayışı ile yaptıkları altyapı yatırımlarıyla birlikte hizmet aracı filosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Yalçın, “Yaptığımız planlama çerçevesinde, 2023 yılında 6 hizmet aracını bölge müdürlüğümüz araç filosuna kazandırmıştık. 2024 yılında da 14 araç alımı gerçekleştirdik. Bu yıl aldığımız ilk aracımız olan ‘Yeni Vakumlu Yol Süpürme Aracı’ ile göreve geldiğimiz günden bu yana toplam 21 aracı filomuza katmış bulunuyoruz. Kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İhtiyaçlarımız dahilinde araç filomuzu yenilemeyi sürdüreceğiz,” açıklamasını yaptı.

YENİ ARAÇLA HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeni vakumlu yol süpürme aracının sanayicilere hayırlı olmasını diledi. Alınan yeni araçlar ile birlikte sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.