KAYSERİ OSB’yi Ziyaret Eden İnan

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE ZİYARET

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim ekibi, İnan ve beraberindeki heyeti misafir etti. Ziyaret, başkanlık makamında yapıldı ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ile Kadir Üçok, ayrıca Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Abdulmenap Esko da bu buluşmada yer aldı. İnan’ın heyetinde bakanlık yetkilileri de bulundu.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında Kayseri OSB hakkında detaylı bilgi aktaran Başkan Mehmet Yalçın, yaşanan zorluklar ve çözüm önerileriyle ilgili düşüncelerini Bakan Yardımcısı İnan’a iletti. Yalçın, nazik ziyareti için İnan’a ve beraberindeki heyete şükranlarını sundu. Ziyaret, plaket takdimi ile son buldu ve günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.