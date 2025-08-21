Gündem

Kayseri Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

OTOBÜS KAZASI VE SONUÇLARI

Kayseri’de meydana gelen kazada yolcu otobüsü, orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Bu talihsiz olay sonucu 1 kişi yaşamını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Hüseyin Y. tarafından idare edilen yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi. Yaklaşık 200 metre boyunca ağaçlara çarparak giden otobüs, güçlükle durabildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine hemen polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolcular arasında yapılan kontrolde Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan otobüste toplamda 44 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

