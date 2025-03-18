Kayseri Play-Off’ta Fenerbahçe İle Eşleşti

NORMAL SEZON TAMAMLANDI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal dönem sona erdi. Ligi 8. sırada bitiren Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off’a katılma hakkını elde etti ve rakibi Fenerbahçe olarak belirlendi. Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ancak yaptığı transferlerle toparlanarak Play-Off’a kalarak şampiyonluk hedefine devam eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk eşleşme için hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK MAÇ DETAYLARI

Kayseri ekibi, ligi zirvede tamamlayan Fenerbahçe Opet ile karşılaştı. Şampiyonluk mücadelesinin ilk aşaması İstanbul’da gerçekleştirilecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 26 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda, saat 14.00’te başlayacak. İkinci maç ise 28 Mart Cuma günü Kayseri’de, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde saat 15.00’te yapılacak. Seri, bir ekibin 2-0’lık galibiyet elde etmesiyle sona erecek ve yarı finale kimlerin yükseleceği belli olacak.