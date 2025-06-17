Kayseri Protokolü Gurbetçileri Karşıladı

KONUKLARIN KARŞILANMASI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente gelen gurbetçileri sıcak bir şekilde karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgiye göre, Kayseri Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte, gurbetçiler kent protokolü tarafından çiçek, çikolata, halk oyunları ve mini konserlerle karşılandı.

Vali Çiçek, gurbetçilerin gelişinin şehirde “ayrı bir sevinç ve hareketlilik” oluşturduğunu ifade etti. Büyükkılıç, gurbetçilerle sohbet ederek, “Sizler bizim yüz akımız, gurur kaynağımızsınız. Kayseri sizinle güzel. Memleketinize hoş geldiniz, her zaman başımızın tacısınız.” sözlerini dile getirdi.

HATIRA FOTOĞRAFI VE GÜL İKRAMI

Karşılamanın ardından Büyükkılıç, gurbetçilerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve gelen misafirlere gül verdi. Böylece, Kayseri’nin sıcak misafirperverliği bir kez daha gözler önüne serildi.