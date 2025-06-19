Kayseri Sağlık Çalışanı Şikayet Başvurdu

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNDE YAŞANAN GÖRÜNTÜLER

Kayseri Şehir Hastanesi’nde çalışan bir personel, hastanede görev yapan kardeşi ile ilgili tutanak tutan TSE Bölge Müdürü’nü, hastaneyi basarak kendisini tehdit etmekle suçladı. Edinilen verilere göre, olay Mayıs ayında gerçekleşti.

TUTANAK VE İDDİALAR

Fizik Tedavi Bölümü Proje Sorumlusu G.Ş., mesai saatinde kalarak görev yerinde bulunmadığı ve kahvaltı eden TSE Bölge Müdürü B.A.’nın kardeşi M.N.A. hakkında tutanak tuttu. Bu tutanağın ardından, iddiaya göre, B.A., Proje Sorumlusu G.Ş.’nin odasına girerek kendisini tehdit etti. G.Ş. olay sonrası yaşadığı durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.