Kayseri Sanayi Odası Başkanı: Fiyat İstikrarı Şart

ÜRETİM VE YATIRIM ORTAMININ TEMELİ FİYAT İSTİKRARI

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, üretim ve yatırım ortamının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiyat istikrarının vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, “Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı. KAYSO Mart meclis toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, son birkaç yılda küresel ekonomilerdeki çalkantıların dengeleri hızla değiştirdiğine dikkat çekerek, “Özellikle ABD’den gelen belirsiz ve ani kararlar tüm dünyayı etkilediği gibi Türk ekonomisini de etkiliyor” dedi. Ayrıca, yakın coğrafyamızda süregelen sıcak çatışmaların Türkiye’ye olumsuz yansıdığını belirtti.

SAVAŞ ve GÜMRÜK TARİFELERİ RİSKLERİ ARTIRIYOR

Özkaya, ülkeler arası savaşa dönüşen gümrük tarifeleri, Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk ve güvenlik sorunlarının iç politikadaki hızlı değişimlerle birlikte ekonomik riskler oluşturduğunu ifade etti. Bu durumun Türkiye’ye bazı fırsatlar sunduğunu da vurguladı. Özellikle Çin faktörüne dikkat çeken Özkaya, “ABD’nin Çin mallarına koyduğu gümrük tarifeleri, Güney Asya ve Doğu Avrupa’daki bazı ülkelerin maliyet avantajlarıyla klasik pazarlarımızı tehdit etmeye başladı” dedi. Yurt içindeki sıkıntılara da değinen Özkaya, “Kur faiz ve enflasyon üçgeninde henüz arzuladığımız seviyelerin çok gerisindeyiz” ifadesini kullandı. Özellikle finansmana erişim sorunlarının arttığını, ticari kredi kartlarındaki limit daralmasının ise arz yönünde baskı yaptığını belirtti.

BÜYÜME RAKAMLARI VE ÜRETİM ÖNEMİ

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2024 yılının büyüme rakamlarını değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyürken, 2024’ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydettiğini aktardı. “Böylesi zor dönemde büyüme rakamları elbette umut verici, ancak en sağlıklı büyümenin üretimle ve ihracatla olduğunu da belirtmek isterim” dedi. Büyümeye katkıda bulunan unsurlar arasında iç talep ve inşaat sektörünün önemine vurgu yaptı. Ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için sanayi üretimine büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.

TİCARİ KREDİLERDE FİYAT İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Büyüksimitci, ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekirken, Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerinin bankalar tarafından ticari kredi faizlerine de yansımasını beklediklerini ifade etti. “Bankalar, mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. KOBİ kredi faizlerine bu indirimi öncelikle yansıtmalarını bekliyoruz” dedi. Bu süreçte ekonomideki maliyet artışlarının ve arz kısıtlamalarının enflasyonist baskı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDEN BEKLENTİLER

Büyüksimitci, 2025 yılında makroekonomik gündemin en önemli konularından birinin yine enflasyon olacağını ifade ederek, “Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. “Sanayiciler olarak bizler, öngörülebilir bir ekonomik ortamda daha güçlü yatırımlar yapabiliriz” diye belirtti. Enflasyonla mücadelede kararlı, tutarlı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Büyüksimitci, sanayiciler olarak üretmeye ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin sanayiciyi destekleyen politikalarla önlerini açararak katkıda bulunmasının büyük bir gereklilik olduğunu söyledi. Toplantıda son olarak babası Erdoğan Büyüksimitci’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerine teşekkür etti.