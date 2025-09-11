Kayseri Santek Toplantısında Enflasyon Vurgusu Yapıldı

KAYSERİ SANAYİCİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NIN DETAYLARI

Kayseri’de gerçekleşen ‘Kayseri SANTEK Sanayici İstişare Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, “Enflasyonla mücadelede TL’nin reel değerlenmesi sürecini yaşıyoruz” dedi. Program, Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve diğer protokol üyeleri ile sanayiciler katıldı.

KAYSERİ’NİN İHRACAT KATKISI

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin sınır şehri ve limanı olmamasına rağmen Türkiye ihracatına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Büyüksimitci, “Sınır şehri olmayan, limanı olmayan ilimizde, Kayserili sanayici ve iş insanlarım Türkiye’nin ortasında büyük bir gayretle hem üretiyor hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlıyor. Huzurunuzda Kayserili sanayici ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Sanayinin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ancak enerji maliyetleri, nitelikli iş gücü ihtiyacı, finansmana erişim gibi konularda desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, Doğu Akdeniz Sanayi Havzası’nın gelişiminin önemine vurgu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, gelecekte ihracat pazarlarının rahatlayacağını öngördüğünü belirtti. İnan, “Ben Kayseri’nin enerjisiyle, üretim gücüyle, on yıllara yüz yıllara sarih ticaret zekası ve gücüyle Türkiye Yüzyılı’nın inşasında en önemli bloklardan birisi olacağına yürekten inanıyorum” dedi. İnan, Türkiye’nin iş gücünün tüketeceği değil, üreteceği kaynağa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECİ

Oruç Baba İnan, enflasyonla mücadelede TL’nin reel değerlenmesi sürecinin devam ettiğini vurguladı. “Burada da tarihi zirveleri geride bıraktık. Merkez bankamız tekrar bir faiz indirimi yaptı ve inşallah burada sıkışıklıklar da nispeten bu nefesimizi tutma dönemine sermaye olarak sanayicimiz nispeten rahat girmişti” diye konuştu. İnan, “Enflasyon tek haneye yaklaştıkça bu reel değerlenme döneminin de kapanmasına doğru yaklaşacağız” ifadelerini kullandı. Toplantı sonrasında hediye takdimi yapıldı ve daha sonra basına kapalı olarak devam edildi.