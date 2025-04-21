Kayseri Şefleri Hırvatistan’da Başarı Elde Etti

BAŞARILI BİR YARIŞMADA ZAFER

Hırvatistan’ın Supetar kentinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Mutfak Festivali’ne Kayseri’den katılan şefler, pastırma ile levreği birleştirerek altın madalya kazanarak kente döndü. 1-5 Nisan tarihlerinde düzenlenen festivalde toplamda 38 farklı ülkeden 600’ün üzerinde şef yer aldı. Kayseri’yi temsil edenler arasında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker ile Erciyes Koleji Mutfak Şefi Naci Dündar da bulundu. Bu iki şef, Kayseri pastırmasını kullanarak, Hırvatistan’daki yarışmalarda hem diğer katılımcılara ikramda bulundu hem de yarışmalara katıldı.

FÜZYON MUTFAK ÖRNEĞİ SUNULDU

Yarışma sonuçları açıklandığında, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, pastırma ve levrek kombinasyonuyla kategorisinde birinci oldu. Şef Naci Dündar ise altın madalya ile ödüllendirildi. Katıldıkları yarışmada ‘füzyon mutfak’ sunumu gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Ülker, “Hırvatistan’ın Supetar kentinde bu yıl 20.’si gerçekleşen Uluslararası Yemek Yarışması’nda Kayseri’den biz yer aldık. 38 ülke ve 600’den fazla şefin katıldığı bu önemli etkinlikte, Kayseri mutfağının özgün lezzeti olan pastırmayı, uluslararası alanda kullanılan levrekle bir araya getirdik. Jüriler, bu füzyon mutfağı özellikle takdir ederek, Kayseri pastırmasının levrek ile olan uyumunu çok beğendi” şeklinde konuştu.

ANADOLU’NUN LEZZETİ YURT DIŞINDA TANIYOR

Şef Naci Dündar, kendisinin 23 yıllık bir sektörel tecrübesi olduğunu vurguladı. Ulusal yarışmalara katıldığını ancak uluslararası bir yarışmaya katılma hayalinin olmadığını belirten Dündar, “Mustafa hocam öncülük etti ve başvurumuzu yaptık. Altın madalyayı kazandık” dedi. Yaptıkları yemek ile ilgili detay veren Dündar, “Anadolu ve balık kombinasyonu benim için ilk başta ters bir durum olabilirdi ama denemelerimizi yaptık. Kayseri pastırması, Gesi’den asma yaprağı ve Akdeniz levreğini bir araya getirip güzel bir sunum hazırladık. Jüri ve tadımcılar tarafından aldığımız övgüler bizi mutlu etti. Yabancı bir ülkede bayrağımızı dalgalandırmak ve alkışlanmak manevi açıdan çok duygusal bir deneyim oldu. Umarım bu başarılarımız devam eder ve daha iyi yerlere ulaşırız” ifadelerini kullandı.