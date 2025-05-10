Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçim Yapacak

GENEL KURULUN BAŞLANGICI

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), 25. Olağan Seçimli Genel Kurul’a gitmekte. Genel Kurul, KSMMMO Konferans Salonu’nda saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlamış durumda. Mevcut yönetim kurulu başkanı Ali Yedikaya, başkan adayları ve oda üyeleri, bu önemli etkinliğe katılım gösteriyor. Divan oy birliği ile kabul edilerek, genel kurul gündem maddeleri açıklanmış. Seçimde, 2 grup ve 4 bağımsız aday olmak üzere toplam 6 aday yönetim kurulu için yarışacak.

AİLE VE DESTEK MESAJI

Yeni yönetimin her zaman destekçisi olacağını belirten KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, “Öncelikle genel kurulda aday olan çok değerli meslektaşlarıma ve yeni oluşacak kurul üyelerine şimdiden başarılar dilemek istiyorum. Çıtayı yükseltmek adına göstermiş oldukları bu cesaret ve özgüvenden dolayı şimdilerde, ileriki süreçte de kendi adıma destek olacağıma söz veriyorum” dedi. Yedikaya, Kayseri’de 2 bin 100 üyesi ve 700’e yakın stajyeri olan bir meslek odası olarak 6 yıllık dönemde ellerinden gelinin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini ifade etti. Seçim sürecinin ve kurul üyelerinin genel kuruldaki temsili konusunda ise “Saygı ve sevgi içerisinde bir genel kurul olmasını diliyorum” diye ekledi.

MESLEKTEKİ ZORLUKLAR VE GEREKEN DESTEK

Yedikaya, yeni başkan ve yönetim kurulunun, meslektaşlara ışık tutup, yol göstermesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı. “Çünkü zor bir süreç, her şey değişiyor. Sürece baktığımızda ülkemizde güncel vergi yasaları ve uygulamalarıyla meslektaşlarımız zor durumda kalıyor. Dolayısıyla oda olarak yeni yönetimin onlara yol göstermesi çok önem arz ediyor” diye belirtti. Kendisi, iki dönem kuralı gereği seçimde aday olamayacağını, ancak başkan seçilecek kişinin arkasında olacağını ifade etti. Genel kurulun, şehrimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diledi.

ADALET VE GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

KSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Uslular ise, “Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 25.’nci Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu yapacağız. Meslekte Kayseri Grubu adına platform başkan aday adayı bendim. Bir ön seçim gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Uslular, yönetim, denetim ve disiplin kurullarını belirlediklerini, aynı listeyi genel kurulda sunacaklarını belirtti. “Daha önceki başarılarımıza başarı katmak üzere 7-0 yaparak meslek camiamızda ses getirmek istiyoruz” diye ekleyen Uslular, tüm seçime katılan gruplara ve aday adaylarına başarılar diledi.

SEÇİM TARİHİ

Gerçekleşen genel kuruldan sonra yeni başkan ve yönetim seçimi, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da KSMMMO’da başlayacak.