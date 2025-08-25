Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Kayseri Spor AŞ Kulübü Erkek Hentbol Takımı, Sivas’ta gerçekleştirilen turnuvada büyük bir başarı göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası kapsamında finalde mücadele eden Kayseri temsilcisi, şampiyonluk kupasını kazandı.

MÜSABAKALARDAKİ DERECELER

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda Kayseri Spor AŞ Kulübü’nün ardından Sivas Belediyespor Kulübü ikinci, Kastamonu Candar Bey Spor Kulübü üçüncü ve Batman Gençlikspor ise dördüncü sırayı aldı. Bu sonuçlar, Kayseri ekibinin turnuvada gösterdiği başarıyı pekiştiriyor.