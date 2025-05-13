Kayseri Spor AŞ Tenis Turnuvası Başladı

KAYITLAR BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, “19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası” için kayıtları almaya başladı. Belediyeden gelen bilgiler doğrultusunda, turnuva 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “raketi kap, sahaya çık, yeteneğini göster” mottosu ile düzenleniyor.

TARİH VE YER BİLGİSİ

Turnuva, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları’nda 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt süresi, çarşamba günü saat 12.00’de sona erecek. Turnuvaya katılmak isteyen tenis tutkunları, 7-16 yaş arası kategorisinde başvurularını yapabiliyor.