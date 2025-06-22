Kayseri Spor İl Müdürlüğü Ekipman Dağıtımı Yapıldı

SPOR KULÜBÜNE EKİPMAN DAĞITIM TÖRENİ

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesindeki halter sporcuları için ekipman dağıtım töreni yapıldı. Törene Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katılarak sporculara yeni malzemelerini teslim etti. Ekipman dağıtımını İl Müdürü Kabakcı ile Kulüp Başkanı Nihal Sert gerçekleştirdi.

GELECEK DESTEKLER

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek. Her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önceki hafta okçuluk branşındaki sporculara da malzeme desteği sağlamıştı.