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Kayseri Spor Okulları Kayıtları Başladı

YAZ SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yaz spor okulları için kayıtlar başladı. Belediye açıklamasına göre, yaz spor okulları, 20 spor tesisi ve 5 parkta 16 farklı branştan eğitim fırsatı sunacak.

DÖNEMLER VE TARİHLER

Yaz spor okulları, üç dönem halinde gerçekleşecek. Birinci dönem, 23 Haziran–17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 18 Temmuz–12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, son olarak üçüncü dönem 13 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

KURS ÜCRETİ VE YAŞ GRUPLARI

Kurslara katılmak isteyenler, yaş gruplarına göre belirlenen ücretleri ödeyecek. Aylık kurs ücreti bin lira, yetişkin kursları için bin 500 lira, tenis yetişkin kursu için ise bin 750 lira olarak belirlendi.

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