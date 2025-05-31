Kayseri Spor, Teknik Direktör Ayrılıyor

TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKIROVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayseri spor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Başarılı hoca, yarın yapılacak olan Samsun spor maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma veda edecek. Jakirovic’in Kayseri spor’dan ayrıldıktan sonra İngiliz ekibi Hull City ile anlaşması bekleniyor.

KAYSERİSPOR’DA BAŞARI KALEMLERİ

48 yaşındaki teknik adam, Kayseri spor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.81 puan ortalaması yakalamış. Bu performans, sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynamasına yardımcı oldu. Kayseri spor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer” şeklinde açıklamalarda bulundu. Açıkalın ayrıca, Acun Ilıcalı’nın lig devam ederken sözleşmesi bulunana bir teknik adama teklif sunmasını spor kamuoyunun değerlendirmesine bıraktı.