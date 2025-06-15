Haberler

Kayseri Sporculara Ekipman Dağıtıldı

SPOR KULÜBÜNE EKİPMAN DAĞITIMI

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okçuluk branşındaki sporculara ekipman dağıtım töreni düzenliyor. Törende malzemeleri Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kulüp Başkanı Nihal Sert teslim ediyor.

Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Kabakcı, sporculara olan desteklerinin süreceğini belirtiyor. Kabakcı, “Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenleri düzenli aralıklarla devam edecek ve her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza ekipmanlarının hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum,” diyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da Balık Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Ortahisar'daki balık tezgahlarında artan ürün bolluğu, fiyatların düşmesine ve satışların beklenenin üzerinde gerçekleşmesine neden olarak esnafı sevindirdi.
Haberler

Bora Kılıç Tutuklandı, Müstehcenlik Suçlamasıyla

Marmaris'te bikinili turistleri izinsiz çeken sosyal medya fenomeni Bora Kılıç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.