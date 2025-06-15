Kayseri Sporculara Ekipman Dağıtıldı

SPOR KULÜBÜNE EKİPMAN DAĞITIMI

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okçuluk branşındaki sporculara ekipman dağıtım töreni düzenliyor. Törende malzemeleri Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kulüp Başkanı Nihal Sert teslim ediyor.

Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Kabakcı, sporculara olan desteklerinin süreceğini belirtiyor. Kabakcı, “Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenleri düzenli aralıklarla devam edecek ve her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza ekipmanlarının hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum,” diyor.