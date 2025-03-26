Kayseri Süper Amatör’de Şampiyon Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off’un 5’inci haftasında Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor birbirine rakip oldu. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluk hedefine ulaştı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da gerçekleşti. Maçın hakemliğini ise Ahmet Pakırcı, Mert Karslı ve Mustafa Öztürk üstlendi. Kayseri Esen Metal SK takımının kadrosunda; Mehmet Başer, Ömercan Korkmaz, Hasan Gökberk Seçme (dk.70 Abdulsamet Şimşek), Turgay Aydoğan, Yaşar Berk, Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç, Selim Yağmur (dk.77), Osman Şentürk, Dursun Erdem Yıldız, Emin Burak Dursun (dk.84), Hakan Bahran ve Süleyman Yasa yer aldı.

Kocasinan Şimşekspor ise; Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Berat Topal, Tunahan Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Barış Temizyürek, İzzet Karagül (dk.77 Mecit Kaan Ateş), Bulut Akbaş (dk.89 Ömer Faruk Karadoğan), Batuhan Kaya ve Mehmet Tatlı (dk.87 Cengiz Eşme) oyuncularıyla sahaya çıktı.

GOLLER VE KIRMIZI KART

Karşılaşmada kaydedilen goller şöyle; Kayseri Esen Metal SK adına Süleyman Yasa, 22. dakikada fileleri havalandırdı. Kocasinan Şimşekspor’da ise Hüseyin Barış Temizyürek 1. dakikada, İzzet Karagül ise 59. dakikada gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin sonunda Kocasinan Şimşekspor’dan Cengiz Eşme, 90+4’te kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Kocasinan Şimşekspor, şampiyonluğunu ilan etti.