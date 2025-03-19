Kayseri Süper Amatör Final Maçı Tarihi

ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşekspor’un karşılaşması, Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek final maçı olarak 23 Mart Pazar günü oynanıyor. Bu kritik müsabaka, iki takım arasındaki Play-Off grubunun sonunu getirecek. Şu anda 6 puana sahip olan Esen Metalspor ile 12 puanla lider durumda bulunan Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya gelecek.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Argıncık 2 Nolu Saha’da gerçekleştirilecek ve başlayacağı saat ise 21:00 olarak belirlendi. Kocasinan Şimşekspor, kalan 2 maçından birinde sadece 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca grup aşamasındaki bir diğer müsabaka da Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor arasında aynı gün, 23 Mart Pazar günü Argıncık 1 Nolu Saha’da oynanacak. Bu maçın başlama saati de yine 21:00 olarak duyuruldu.