Kayseri Süper Amatör Küme Fikstürü 03 Eylülde

FİKSTÜR ÇEKİM TARİHİ AÇIKLANDI
Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü 03 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilecek. 2025-2026 futbol sezonuna yönelik geri sayım sürerken Kayseri Süper Amatör Küme, tek grup şeklinde oynanacak.
MEHMET YÜCEL’DEN AÇIKLAMALAR
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, fikstür çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı. Yücel, “2025-2026 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme’de yeni sezon fikstürünü 03 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi.
SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ
Kayseri Süper Amatör Küme’de yeni sezon, 20-21 Eylül tarihlerinde başlayacak. Bu tarih, kulüplerin yeni sezon hazırlıklarını hızlandıracak.