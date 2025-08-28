Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme Fikstürü 03 Eylülde

FİKSTÜR ÇEKİM TARİHİ AÇIKLANDI

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü 03 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilecek. 2025-2026 futbol sezonuna yönelik geri sayım sürerken Kayseri Süper Amatör Küme, tek grup şeklinde oynanacak.

MEHMET YÜCEL’DEN AÇIKLAMALAR

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, fikstür çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı. Yücel, “2025-2026 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme’de yeni sezon fikstürünü 03 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi.

SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ

Kayseri Süper Amatör Küme’de yeni sezon, 20-21 Eylül tarihlerinde başlayacak. Bu tarih, kulüplerin yeni sezon hazırlıklarını hızlandıracak.

ÖNEMLİ

Haberler

Giresun’da Otomobil Dere Yatağına Devrildi

Giresun'un Dereli ilçesinde bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Eşref Rüya 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. İzleyiciler, ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.