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Kayseri Süper Amatör Play-Off Hakemleri Açıklandı

HAKEMLERİN BELİRLENMESİ

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turunun 4. hafta müsabakaları için hakemler belirlendi. Bu hafta içerisinde önemli iki karşılaşma daha gerçekleşecek. Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor, Hacılar Erciyesspor ile Esen Metalspor takımları karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ DETAYLARI

Bugün akşam Argıncık 2 Nolu Saha’da Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor arasında oynanacak olan karşılaşmaya Esat Sabuncu hakemlik yapacak. Maçın başlama saati 21:00 olarak belirlendi. Bu müsabakada Ahmet İnci ve Alihan Çirkin ise yardımcı hakem olarak görev üstlenecek.

Play-Off turu 4. haftasının ikinci maçı ise 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma da Argıncık 2 Nolu Saha’da oynanacak ve orta hakem olarak Tolga Selvi görev yapacak. Yardımcı hakemler İbrahim Bayram ve Yasin Emre Ceylan olacak. Bu maçın da başlama saati 21:00 olarak açıklandı.

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