Kayseri Süper Amatör Play-Off Maç Takvimi

Kayseri Süper Amatör Küme play-off 5. ve 6. hafta programı açıklandı. Müsabakaların Salı ve Perşembe günleri gerçekleşeceği belirtildi. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, Süper Amatör Küme Play-Off’un 5. ve 6. haftasındaki maçların programını duyurdu. İlk 4 haftası tamamlanan ve 2 haftalık fikstürle sona erecek sezonun son kısmı için duyurulan program şu şekilde:
5. HAFTA MÜSABAKA PROGRAMI
Nihayetinde, 25 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan 5. hafta karşılaşmaları şöyle:
– Argıncık 1 Nolu Sahada Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor saat 21:00’de karşı karşıya gelecek.
– Argıncık 2 Nolu Sahada Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşek saat 21:00’de mücadele edecek.
6. HAFTA MÜSABAKA PROGRAMI
6. hafta karşılaşmaları 27 Mart Perşembe günü oynanacak. Program şu şekilde:
– Argıncık 1 Nolu Sahada Hacılar Erciyes ile Kocasinan Şimşek saat 21:00’de oynayacak.
– Argıncık 2 Nolu Sahada Özvatanspor ile Esen Metalspor saat 21:00’de sahaya çıkacak.
Kayseri’deki futbolseverler, bu haftalarda heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık edecek.