Kayseri Süper Amatör Play-Off Maç Takvimi

Kayseri Süper Amatör Küme play-off 5. ve 6. hafta programı açıklandı. Müsabakaların Salı ve Perşembe günleri gerçekleşeceği belirtildi. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, Süper Amatör Küme Play-Off’un 5. ve 6. haftasındaki maçların programını duyurdu. İlk 4 haftası tamamlanan ve 2 haftalık fikstürle sona erecek sezonun son kısmı için duyurulan program şu şekilde:

5. HAFTA MÜSABAKA PROGRAMI

Nihayetinde, 25 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan 5. hafta karşılaşmaları şöyle:

– Argıncık 1 Nolu Sahada Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor saat 21:00’de karşı karşıya gelecek.

– Argıncık 2 Nolu Sahada Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşek saat 21:00’de mücadele edecek.

6. HAFTA MÜSABAKA PROGRAMI

6. hafta karşılaşmaları 27 Mart Perşembe günü oynanacak. Program şu şekilde:

– Argıncık 1 Nolu Sahada Hacılar Erciyes ile Kocasinan Şimşek saat 21:00’de oynayacak.

– Argıncık 2 Nolu Sahada Özvatanspor ile Esen Metalspor saat 21:00’de sahaya çıkacak.

Kayseri’deki futbolseverler, bu haftalarda heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık edecek.