Kayseri Surp Krikor Kilisesi’nde Miçing Ayini

MİÇİNG AYİNİ YAPILDI

Kayseri’deki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde Miçing ayini gerçekleştirildi. Bu kilise, Ermeniler tarafından yaptırılan ve ilk kez 1191 yılında kaydedilen tarihi bir yapı olarak biliniyor. Ayin, Papaz Natan Arabyan liderliğinde gerçekleşti ve hem yerel hem de il dışından gelen katılımcılarla birlikte yapıldı. Ayin boyunca mumlar yakıldı, İncil okundu ve dualar edildi.

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, “Şükürler olsun ki bu sene de Miçing ayini için buraya geldik. Miçing ayini Paskalya orucunun tam ortasında denk gelen süreçtir. Yaklaşık 100 kişi olacağız. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Her sene rahatça kendi arzu ve isteklerimiz doğrultusunda gelip burada ibadetimizi yapıyoruz. Çok kutsal günlerden geçiyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nı da tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bizim Paskalya Bayramımız da 20 Nisan’a denk geliyor. Biz de o zaman kutlayacağız. Bütün insanların bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

ZULME SON VERİLMESİ GEREKEN BİR DURUM

Toker, Gazze’deki zulmün sona ermesi gerektiğini belirtti ve “İnşallah bu insan zulmüne bir netice alınacaktır. Cumhurbaşkanımız bu iş için çok büyük emek sarf ediyor. Kendisine şahsım olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bu zulme de son verirler” şeklinde konuştu.