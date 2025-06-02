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Kayseri Talas’ta Silahlı Kavga Yaşandı

SİLAHLI KAVGA SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen bir silahlı kavga sonucunda 3 kişi yaralandı. Reşadiye Mahallesi Huzur 1. Sokak’ta yaşayan A.A, evinin önünde otomobilde bekleyen H.A. (20), D.E. (20) ve B.A. (51) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A, yanında bulundurduğu tüfeği kullanarak bu kişileri yaraladı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

A.A GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A’nın emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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