Kayseri Ticaret Odası, Bursa’yı ziyaret etti

KAYSERİ HEYETİ BURSA’DA TEKNOLOJİ MERKEZLERİNİ İNCELEDİ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, teknoloji merkezi fizibilite gezisi amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Kayseri heyeti, Bursa’nın öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOSAB, BUTEKOM, MESYEB, BUTGEM, Enerji Verimliliği Merkezi, Mutfak Akademi ve GUHEM gibi yüksek teknoloji, Ar-Ge, eğitim ve inovasyon odaklı projeleri yerinde inceledi. Başkan Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu ilk olarak BTSO Ana Hizmet Binası’nda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis divanı ile bir araya geldi. Toplantıda, şehirlerarası iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının yanı sıra ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

BTSO’DAN KAYSERİ HEYETİNE SUNUM

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kayseri heyetine BTSO tarafından hayata geçirilen 60’dan fazla projeye ilişkin bir sunum yaptı. Küresel ekonomide hızlı bir değişim yaşandığını belirten Başkan Burkay, bilgiyi ve teknolojiyi elinde bulunduranların kuralları belirlediğini ifade etti. Dijital ve yeşil dönüşümün de önemine dikkat çeken Burkay, “Bizim kültürümüz ayak uydurmaktan ziyade oyun kurmaya daha yatkın. Bu coğrafyada kurucu akıl var. Başkalarının kurmuş olduğu oyunun iyi birer oyuncusu olmak bizim için yeterli değil, oyunu bizim kurmamız lazım. Bunun için de teknolojiye sahip olmamız lazım. Odalar olarak en önemli sorumluluğumuz, bulunduğumuz coğrafyaya bu vizyonu kazandırabilmek” dedi.

İbrahim Burkay, Bursa’nın tekstil, otomotiv endüstrisi, kimya ve makine gibi sektörlerde önemli bir merkez olduğunu, kentin güçlü üretim altyapısıyla uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim ve yazılım gibi yeni alanlara odaklandığını söyledi. BTSO’nun son 13 yılda hayata geçirdiği projelerin bu dönüşümü desteklediğini vurgulayan Burkay, “Bizim ürettiğimiz projeler, Türkiye ekonomisini de dönüştürecek potansiyelde. En önemli önceliklerimiz temsil ettiğimiz alanlarda geleceği şekillendirecek projeleri hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.

İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Başkan Burkay, Kayseri iş insanlarının ziyaretini çok önemli bulduğunu belirtti. Şehirler ve bölgeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kentimizin bilgi ve tecrübelerini diğer kentlerimizle paylaşarak ve iyi uygulama örneklerinden istifade ederek sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için gayret gösteriyoruz. Kayseri, zengin ticaret kültürüne sahip. Üretmek kıymetli, ama esas mesele ürettiğini satabilmek. İşte bu, Kayseri’de fazlasıyla var. Bursa ve Kayseri, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında her zaman önemli bir rol üstleniyor. Kayseri iş dünyası temsilcilerimizi Bursa’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

ORTAK PROJELER HEDEFİ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, BTSO’nun projelerini takdirle takip ettiklerini belirtti. BTSO’nun güzel işlerini yerinde görmek ve bilgi paylaşımı yapmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Gülsoy, “Bursa, bizim için çok kıymetli. Tarihi, sanayisi, ticareti ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden. Birlikte ortak projeler yapmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

YENİ VİZYON PROJELERİNİ TAKİP EDİYORUZ

Gülsoy, BTSO’nun Bursa için ortaya koyduğu vizyon projelerini yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını da ifade etti. “BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın ortaya koyduğu vizyon çok kıymetli. Bu projelerde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gezdiğimiz tüm alanlar görülmeye değer. Bursa bizim göz bebeğimiz şehirlerimizden biri ve bunun en büyük paydaşı BTSO.” dedi.

TEKNOLOJİ MERKEZLERİNE ZİYARET

Kayseri iş dünyası temsilcileri, ziyaretlerine Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji OSB’si olan TEKNOSAB ile başladı. Heyet, BTSO’nun DOSAB’da hayata geçirdiği BUTGEM, BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BUTEKOM’u da ziyaret etti. Kayseri heyetinin Bursa’daki son durağı ise uzay, havacılık ve eğitim alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk beş merkezinden biri olan GUHEM oldu.