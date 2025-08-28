Kayseri Ticaret Odası Değerlendirme Yaptı

KTO’DAN DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRMESİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz Ayı dış ticaret verilerini yorumladı. Temmuz ayında Kayseri’nin 324 milyon 385 bin dolar ihracat yaptığını ve 162 milyon 351 bin dolar ithalat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Gülsoy, “Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadesine yer verdi.

KAYSERİ’NİN İHRACAT RAKAMLARI

TÜİK verileri doğrultusunda 2025 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’nin Temmuz ayında 147 ülkeye 324 milyon 385 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,10 azalış yaşanırken, bir önceki aya göre yüzde 16,12 oranında artış gerçekleşti. İthalat rakamlarının da 162 milyon 351 bin dolar olduğunu ifade eden Gülsoy, “Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,53 artış, bir önceki aya oranla yüzde 16,85 artış söz konusu oldu” dedi ve yılın ilk yedi ayında toplam 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar ihracat yapıldığını vurguladı.

Kayseri’den yapılan ihracat hakkında bilgi veren Gülsoy, en önemli pazarların Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fas, Polonya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Azerbaycan olduğunu belirtti. Sektör bazında analiz yapıldığında, TÜİK’in belirlediği Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri gibi sektörlerin artış gösterdiğini aktardı. Ancak Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Ham Maddeleri, Madencilik ürünleri gibi sektörlerde azalış yaşandığını söyledi.

İhracatın ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Gülsoy, “Ekonominin dar boğazdan çıkabilmesi için en büyük silahlarımızdan biri ihracattır. Dış pazarda rekabet edebilmek için maliyetlerimizi düşürecek yapısal reformlara ihtiyaç var” dedi. Üreticilere ve ihracatçılara direnç kazandıracak hamlelere duyulan ihtiyacı ifade eden Gülsoy, iş dünyasının üretim ve ihracat için önemli çabalar gösterdiğini vurguladı.

Finansmana erişimin hayati bir önem taşıdığını belirten Gülsoy, “Kısa çalışma ödeneğinin emek yoğun sektörlerde yeniden uygulanması çok önemli olup, üretim yapan kesime bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi üyelerimize can suyu oldu. İkinci nefes kredisinin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

Başkan Gülsoy, ihracatı artırmak için daha geniş kapsamlı, düşük faizli ve uzun vadeli kredi programlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Sözlerine, “Biz ülkemizin gücüne, alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlarla, ihracatımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz” şeklinde devam etti. Kayseri Ticaret Odası’nın ihracatçı üyelerinin pazar çeşitliliğini artırmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü vurgulayarak, üyelerden duyuruları aktif bir şekilde takip etmelerini ve organizasyonlara başvurmalarını istedi. Tüm zorlu şartlara rağmen üreten ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çalışan tüm firmalara teşekkür etti.