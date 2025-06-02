Kayseri Ulaşım Yatırımları Hakkında Sunum Yapıldı

KAYSERİ’YE YENİ ULAŞIM PROJELERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım yatırımlarıyla ilgili gerçekleştirilen bir sunumda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda önemli bilgiler paylaştı. Büyükkılıç, ulaşım alanında tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında detaylar verdi. Kent merkezi içerisinde 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar, cadde ile toplamda 971 kilometre yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmalarda 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını söyledi.

TURİZM VE ULAŞIM YATIRIMLARI

Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçelerde toplam 2 bin 500 kilometre alanda sıcak asfalt serimi yapıldığını ve 3 milyon 596 bin 627 metrekare kilitli parke çalışmasının tamamlandığını hatırlattı. Büyükkılıç, şehrin önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak için gerekli yatırımları yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, KAYBİS bisiklet sayısını artırdıklarını ve Park Et Vale, Engelsiz Ulaşım Mobil Uygulaması gibi hayatı kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçirdiklerini de dile getirdi.

Havalimanı yeni terminal binasının kente kazandırıldığını ifade eden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere emekleri için teşekkür etti. Hızlı tren ve Ankara-Niğde otoyol bağlantıları hakkında bilgi veren Büyükkılıç, 32 milyon avro bedelli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ni tanıtarak projenin toplamda yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla tamamlanacağını söyledi. “Onlarca çalışma yapılmış, projelendirmeyle ilgili gayretler gösterilmiş ancak karar verme sürecindeki detayları da söz konusu” diyen Büyükkılıç, bu projenin önemini vurguladı.

KAMULAŞTIRMA VE PLANLAMALAR

Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hazırlıkları kapsamında kamulaştırma çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, ihale sürecinin devam ettiğini aktardı. Ayrıca, Erkilet tramvay hattından Mustafa Şimşek Bulvarı’na, Yavuzlar Mahallesi altgeçidinden Erenköy Bulvarı altgeçidine kadar birçok noktada yeni çalışmalar planlandığını ifade etti. Memduh Büyükkılıç, son olarak, 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran Türkiye birincisi belediye olduklarını vurgulayarak, hem merkez hem de taşraya hizmetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya ayrıca, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve diğer yetkililer katıldı.