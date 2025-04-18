Kayseri Üniversitesi Aşı Konferansı Düzenliyor

KONFERANS HAKKINDA BİLGİLER

Kayseri Üniversitesi, toplum sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Aşılar Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey” konulu konferans, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 19.45’te Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Bu etkinlik, toplumda sıkça tartışılan aşı konusunu bilimsel veriler ışığında ele almayı hedefliyor.

KONUŞMACILAR VE MODERATÖR

Konferansa katılacak olan alanında uzman isimler, hem çocuklar hem de yetişkinler için aşılama konusundaki yanlış bilgileri ve güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Turkovac Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Erciyes Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kardaş bu etkinlikte konuşma yapacak. Programın moderatörlüğünü ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. İsa Üzüm üstlenecek.

ETKİNLİKTE ELE ALINACAK KONULAR

Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Aile Platformu, Sağlık ve Medeniyet Derneği ile Hekimhane Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlikte aşıların tarihçesinden etkilerine, çocukluk çağı aşılarından pandemide geliştirilen aşılara kadar pek çok başlık ele alınacak. Katılımın ücretsiz olduğu bu önemli etkinlik, bireylerin ve ailelerin aşılarla ilgili bilinçlenmesini amaçlıyor.