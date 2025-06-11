Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

KAYÜ VE KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık sektörü için mesleki eğitim ve uygulamalar ile derslerin sürekliliği amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol töreni Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu iş birliğinin önemine dair açıklamalarda bulundu ve Kayseri Üniversitesi’nin sahada eğitime büyük önem veren bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı.

EĞİTİMDE UYGULAMALI YAKLAŞIM

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi, hem lisans, hem de ön lisans düzeyinde uygulamalı eğitimi ön planda tutmaktadır. Bugün burada sağlık alanında işletmede mesleki eğitim ve mesleki uygulama derslerinin sürdürülmesine yönelik iş birliği kapsamında, sağlık ile ilgili eğitim verilen bölüm ve programlarımızdaki öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Ayrıca, bu iş birliğinin Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarında öğrencilerin mesleklerini pratiğe dönüştürmeleri amacıyla önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN KATKI

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Dr. Erşan, “Kayseri Üniversitesi, ülkesine ve milletine layıkıyla hizmet edecek çok değerli öğrenciler yetiştirmektedir. Eğitimin önemli bir parçası olan uygulamalı eğitim, öğrencilerimizin profesyonellik kazanması ve mesleklerini geliştirmesi açısından önemli bir alandır” şeklinde konuştu. Ayrıca, protokol imzasının ardından Karamustafa ve Erşan, ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılıklarını yineledi.