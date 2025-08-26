Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. K. Karamustafa, Malazgirt Zaferi’ni andı

MALAZGİRT ZAFERİ VE TARİHİ ANLAMININ VURGUSU

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu’yu Türk vatanı haline getiren Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa, “Türk Milleti’nin tarihi yürüyüşünde bir dönüm noktası teşkil eden Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü büyük bir gurur, derin bir şükran ve tarihi bir sorumluluk bilinciyle anıyorum.” sözleriyle bu önemli günü kutladı. Rektör, zaferin lideri Sultan Alparslan’ı ve kahraman ecdadı rahmetle yad etti.

ZAFERİN TARİHİ ETKİLERİ

Karamustafa, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin askeri bir başarıdan çok daha öte olduğunu belirterek, “Bu zafer, jeopolitik dengeleri kökten değiştiren, Anadolu’nun kapılarını Türklere açarak bu kadim coğrafyanın ebedi bir vatan haline gelmesinin önünü açan tarihi bir kırılma anıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu zaferin Türk-İslam medeniyetinin Anadolu’da kök salmasına zemin hazırladığını vurguladı. Anadolu coğrafyasında şekillenen Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin önemli duraklarından biri olan Kayseri’nin de Malazgirt sonrası stratejik bir merkez haline geldiğini ifade etti.

EĞİTİMDEKİ YAKLAŞIM VE GÖREV ANLAYIŞI

Kayseri Üniversitesi olarak Malazgirt ruhunu sahipleniyor ve bu toprakların tarihi mirasını yaşatmayı onurlu bir görev olarak gördüklerini belirten Karamustafa, “Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi bu şuurla şekillendiriyor; yerli ve milli değerler ile evrensel bilimi buluşturarak öğrencilerimize sadece meslek değil, aynı zamanda kimlik ve aidiyet duygusu da kazandırmaya gayret ediyoruz.” dedi. Ata mirasından ilham alarak geleceğin “Güçlü ve Büyük Türkiye’sini” inşa edecek nesilleri yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini ekledi.

GELENEKSEL BİLİNÇ VE ANMA DUYGUSU

Rektör Karamustafa, Malazgirt’in açtığı kapılardan geçerek, bu topraklara kök salan ecdatlarının emanetine layık olmanın kendilerinin asli sorumluluğu olduğunu belirtti. Malazgirt Zaferi’ni bir kez daha minnetle hatırlayan Karamustafa, Sultan Alparslan ve şehit düşen kahramanları rahmetle andı. “Aziz milletimizin Malazgirt ruhunu; yani birlik, inanç ve kararlılık şuurunu her daim canlı tutmasını temenni ediyorum.” sözleriyle mesajını tamamladı.