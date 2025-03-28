Kayseri Üniversitesi Rektöründen Bayram Mesajı

REKTÖR KARAMUSTAFA’DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Mart Pazar gününden itibaren kutlanacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa, dini bayramların sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği önemli araçlar olduğuna dikkat çekti.

RAMAZAN’I BİRLİKTE GERİDE BIRAKIYORUZ

Ramazan ayını kardeşlik ve dayanışma içerisinde geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade eden Rektör Karamustafa, “Rahmet, merhamet ve bereket ayı Ramazan’ı geride bırakmanın her ne kadar burukluğunu yaşasak da, Ramazan Bayramına ulaşacak olmanın mutluluğu hepimizin içine yansımaktadır” dedi. Karamustafa, bayramların huzur, neşe, birliktelik ve kardeşlik ortamı oluşturduğunu vurguladı.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI ARTIRALIM

İyilikler için bayramların en güzel fırsatlardan biri olduğunu söyleyen Rektör, bayramın manevi tadını yaşamak ve huzur ortamından en iyi şekilde yararlanmak gerektiğini belirtti. “Bir ve beraber olarak birbirimizle daha çok dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmalıyız” diyen Karamustafa, başta öğrenciler ve üniversite mensupları olmak üzere, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Rektör, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan dilediğini ifade etti.