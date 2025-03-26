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Kayseri Üniversitesi Rektöründen Kadir Gecesi Mesajı

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİNE VURGU

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ‘Kadir Gecesi’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karamustafa, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin İslam Alemi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Mesajına “İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının sonlarına doğru ve Ramazan Bayramına yaklaşırken, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın da manevi huzuru ve mutluluğunu ayrıca yaşamaktayız” sözleriyle başladı.

İYİ İDRAK ETMELİYİZ

Rektör Karamustafa, rahmet, bereket ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu önemli geceyi iyi idrak etmenin gerekliliği üzerinde durdu. “Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz ve üniversitemiz mensupları olmak üzere, Milletimiz ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi’ni kutlar, insanlığa huzur ve barış getirmesini dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.

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