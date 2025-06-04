Kayseri Valisi Çiçek, Öğrenciyi Ziyaret Etti

VALİ, MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar ilçesinde birleştirilmiş sınıfta mezuniyet mutluluğu yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Bulut Şimşek’in davetiyle okuldaki mezuniyet etkinliğine katıldı. Derbentbaşı İlkokulunda eğitim alan 4. sınıf öğrencisi Şimşek, birkaç gün önce Vali Çiçek’i “Ben de vali olmak istiyorum” diyerek mezuniyet törenine davet etti. Bunun üzerine Vali Çiçek, öğrencinin davetini geri çevirmeyerek törene katılıp, sürpriz yaptı.

BULUT’UN KEPLERİ UÇTU

Birleştirilmiş sınıfın tek mezunu olan Bulut Şimşek’in kep atma mutluluğuna ortak olan Vali Çiçek, burada öğrencilerle sohbet etti, öğretmen ve idarecilerle görüştü. Vali Çiçek, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı da çektirdi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.