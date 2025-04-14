Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Projelerle Uyuşturucuya Yönelik Mücadele Ediyor

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE PROJELERİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli projeler geliştiriyor. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği tarafından Kayseri’de düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı’nın ardından, basın mensuplarıyla birlikte Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Çiçek, Kayseri’deki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca Çiçek, Kayseri’nin hatta Türkiye’nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin planlandığını duyurdu.

REHABİLİTASYON MERKEZİ HAKKINDA DETAYLAR

9.500 metrekarelik bir alanda, yaklaşık 20 atölye ve spor salonu barındıracak olan bu merkez, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden gençlere yönelik önemli bir sosyal destek sunacak. Çiçek, “Bu merkezde gençlerimizi yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal ve sosyal açıdan da rehabilite edeceğiz. Kayseri’de uyuşturucuya karşı büyük bir savaş açtık ve bu merkez gençlerin tekrar topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynayacak” dedi. Çiçek, Kayseri’de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede elde edilen ilerlemeleri de vurguladı.

Çiçek, Yeşilay’ın katkılarıyla bu merkezin önemli bir adım olacağını ifade ederek, “Gençlerin bağımlılıkla mücadelesinde başarılı olabilmemiz için tüm toplumu bu mücadeleye dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca projeyi hayata geçiren Yeşilay’a da teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’yi sağlık, turizm ve sosyal alanda geliştirmek için birçok projeye imza atıyor. Uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken projeleriyle ilgili olarak, “Uyuşturucu ile mücadele sadece güvenlik önlemleriyle olmaz. Gençlerin eğitimi ve sosyal gelişimi çok önemli. Kayseri, bu konuda örnek bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDEKİ KARARLILIK

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de, Vali Çiçek’in uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını takdir etti. Geçgel, “Sayın Valimiz, ‘Analar ağlamasın’ diyerek bu yola çıktı. Kayseri’deki projelerinin büyüklüğü ve etkisiyle örnek bir yönetici. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Vali Gökmen Çiçek’in bu projeleri, Kayseri’de uyuşturucuyla mücadelede büyük bir dönüşüm yaratmayı ve gençleri sağlıklı bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.