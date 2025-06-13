Kayseri Ve Sivas Kardeş Şehir Oldu

KARDENİŞ ŞEHİRLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas’ın 6 ilçesi ve 4 belde belediyesi ile kardeş şehir olma anlaşması imzaladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantı, Sivas’ın Gemerek ilçesinde yapıldı. Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Sivas’ın Doğanşar, Gemerek, Gölova, Hafik, İmranlı ve Kangal ilçeleri ile Yıldız, Cemel, Gürçayır ve Güneykaya belde belediyeleriyle kardeş belediye olma kararı alındı.

DESTEK SÖZLERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iki şehir arasında işbirliği ve dayanışmanın daha da güçleneceğini dile getirdi. Kardeş belediyelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Büyükkılıç, “Şehirlerarası bu gönül köprüleri, hizmetlerimizi daha güçlü ve verimli hale getirecek,” şeklinde konuştu. Toplantıya katılan diğer yetkililer arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve daire başkanları da yer aldı.

ESNAF ZİYARETİ

Toplantının ardından Büyükkılıç, Gemerek esnafını da ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi. Bu ziyaretler, iki şehir arasındaki bağların güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.