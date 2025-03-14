Haberler

Kayseri Vergi Dairesi’nde Uzun Kuyruk Tepkisi

MAĞDURİYETİ ARTIRAN BEKLEYİŞLER

Kayseri Vergi Dairesi’nde işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Saatlerce sıra beklemek zorunda kalan bir vatandaş, bu duruma isyan etti. Çektiği videoda, “Burası Kayseri Vergi Dairesi, 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor. Bu kadar vatandaş burada bekliyor” diyerek tepkisini ifade etti. Bu sözleri, sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Vergi dairelerinde yaşanan yoğunluklar, özellikle vergi dönemlerinde sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için saatlerce beklemek zorunda kalırken, yetkililerin bu duruma çözüm üretmemesi büyük tepki topluyor. Bu durum, vatandaşların vergi dairesindeki deneyimlerini olumsuz etkiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Eğlence Mekanında Silah Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir eğlence mekanında gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat bulundu. Mekanın sahibi ve çalışanlar gözaltına alındı.
Haberler

Dünya Tüketiciler Günü ve Adil Geçiş

Prof. Dr. İsmail Melih Baş, Dünya Tüketiciler Günü'nde sürdürülebilir yaşam için alternatif ekonomik modellerin önemini vurguladı ve tüketici haklarıyla gelir artışı üzerine önerilerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.