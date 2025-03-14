Kayseri Vergi Dairesi’nde Uzun Kuyruk Tepkisi

MAĞDURİYETİ ARTIRAN BEKLEYİŞLER

Kayseri Vergi Dairesi’nde işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Saatlerce sıra beklemek zorunda kalan bir vatandaş, bu duruma isyan etti. Çektiği videoda, “Burası Kayseri Vergi Dairesi, 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor. Bu kadar vatandaş burada bekliyor” diyerek tepkisini ifade etti. Bu sözleri, sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Vergi dairelerinde yaşanan yoğunluklar, özellikle vergi dönemlerinde sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için saatlerce beklemek zorunda kalırken, yetkililerin bu duruma çözüm üretmemesi büyük tepki topluyor. Bu durum, vatandaşların vergi dairesindeki deneyimlerini olumsuz etkiliyor.