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Kayseri Voleybol Kulübü, Rakipleri Yenerek Yükseldi

KAYSERİ VOLEYBOL KULÜBÜ’NDEN BAŞARI

Kayseri Voleybol Kulübü, Aksaray’da düzenlenen Genç Kızlar Grup Birinciliği müsabakalarında rakiplerine set vermeden galip gelerek Türkiye Yarı Finallerine adını yazdırdı. Kulüp, 2024-2025 sezonu için Kayseri Şampiyonu olarak katıldığı bu organizasyonda, tüm karşılaşmalarını kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

TÜRKİYE YARI FİNALE YÜKSELDİLER

Kayseri ekibi, Karaman, Niğde ve Aksaray temsilcileriyle oynadığı maçları set vermeden 3-0 sonuçlarla kazanarak grup birincisi oldu ve Türkiye Yarı Finallerine yükseldi. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, “Türkiye Finallerinde mücadele edecek kulübümüze, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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