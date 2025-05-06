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Kayseri Voleybol Kulübü Türkiye Finalleri’nde

KAYSERİ VOLEYBOL KULÜBÜ’TEN BÜYÜK BAŞARI

Kayseri Voleybol Kulübü, Tokat’ta gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Yarı Finalleri’nde oynadığı üç maçı da kazanarak Türkiye Finallerine adını yazdırdı. Bu başarısıyla son 16 takım arasına girmeyi başaran Kayseri temsilcisi, rakipleri Trabzon, Sivas ve Samsun’u yenerek büyük bir zafer elde etti.

Kayseri Voleybol Kulübü, Türkiye genelinde son 16 takım arasına girerek önemli bir başarı elde etti. Şimdi, İzmir’de düzenlenecek Türkiye Yıldız Kızlar Finalleri’nde yer alacak olan Kayseri temsilcisi, şehrini en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanıyor.

Voleybol İl Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kulüp, sporcular ve antrenörler için başarı dileklerinde bulundu. Bu destek, Kayseri Voleybol Kulübü için motivasyon kaynağı oluşturuyor.

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