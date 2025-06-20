Kayseri’ye Gurbetçiler Geliyor, Pastırmacılar Sevinçte

GURBETÇİLERİN GELİŞİ İLE CANLANMA BAŞLIYOR

Kayseri’de yaşayan gurbetçi vatandaşların şehre gelmeye başlaması, pastırmacıların işlerinde hareketlilik sağlıyor. Pastırmacı Yasin Güzel, sezonun yavaş yavaş açıldığını belirterek, “Şu anda sucuklarımız 500 TL’den başlıyor, 900 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 300 TL’den başlayıp, bin 800 TL’ye kadar değişkenlik gösterebiliyor.” diyerek fiyat bilgisi verdi. Güzel, gurbetçilerin gelişinin ekonomiyi canlandıracağına inandıklarını aktardı.

PASTIRMACI ESNAFININ GÖRÜŞLERİ

Yasin Güzel, “Artık yavaş yavaş sezonumuz açılıyor.” diyerek gurbetçi vatandaşların gelmeye başladığını ve özellikle emekli olan kişilerin dönmeye başladığını ifade etti. Önümüzdeki bir ay içerisinde, okulu bitiren öğrencilerin de kente döneceklerini umduğunu söyleyen Güzel, “Şu anda bir canlanma var ve önümüzdeki aylarda daha da çoğalacağına inanıyoruz.” dedi.

ERCIYES VE TURİSTLERİN ETKİSİ

Güzel, gurbetçilerin yerel esnafa önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, Erciyes’e gelen turistlerin de kente alışveriş yapmaya geldiğini belirtti. “Erciyes tamamen kış turizmine açık değil. Yaz aylarında da dışarıdan gelen turistlerimiz kafileler halinde buraya geliyor ve esnaflarımızdan alışveriş yapıyorlar.” diyerek bu durumun alışverişe olan katkısını ifade etti. Güzel, gurbetçilere hoş geldiniz dediği gibi yerel insanları da alışverişe davet etti.