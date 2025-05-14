Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı. “Bir Türk Gencinin Değeri Ölçülmez.”

YEŞİLAY REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILIYOR

Kayseri’de, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi, yarın ilk misafirlerini ağırlamaya hazır. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bir Türk gencinin değeri paralarla ölçülmez, 1 gencimizi bile kurtarırsak başarı sayıyoruz” açıklamasında bulundu. İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde kurulan merkez, Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezi olma özelliğini taşıyor ve bağımlı bireylerin tedavisine başlayacak.

MERKEZİN GÖREVİ VE ÖNEMİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İhlas Haber Ajansı’na verdiği bilgilerde merkezi tanıttı. “Gerçekten çok donanımlı, içerisinde her türlü ayrıntı düşünülmüş Türkiye’nin en donanımlı ve en planlı, metrekare olarak da en büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi’ni faaliyete geçirdik” dedi. Çiçek, bu merkezin yalnızca Kayseri’ye değil, tüm bölgeye hizmet edeceğini ifade etti. Emniyet ve jandarma ile işbirliği yaparak yoğun operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

KİŞİSEL DÜZENLEMELER VE DÜŞÜNCELER

Vali Çiçek, ebeveynlerin çocukları için yaşadığı kaygıların altını çizerek, “Bir şekilde bu işe bulaşmış çocuklarımız da bizim çocuklarımız, hangi şehirde olursa olsun bu milletin çocukları” dedi. Merkezde hazırlanan tesisler hakkında bilgi vererek, toplam 280 milyon TL harcandığını ve spor salonları, atölyeler, konferans salonları gibi donanımların bulunduğunu aktardı. Binanın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Çiçek, 15 Mayıs’ta tedavi almak üzere gelecek danışanlar için heyecanla beklediklerini ifade etti.

GENÇLERİN REHABİLİTASYONU İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Vali Çiçek, ilk önce sadece erkeklere hizmet verme düşüncesindeyken, “Cumhurbaşkanımızın eşi dedi ki; ‘Bizim kızlarımız, bizim evlatlarımız değil mi?” diyerek, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önerisiyle kız çocuklarının da rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabileceğini söyledi. Merkez, 15 Mayıs’ta rehabilite edilmek isteyen çocukları kabul etmeye başlayacak. Çiçek, “Gelen herkes bizim kardeşimiz ve oradan tedavi süreci içerisinde 1 kişiyi bile kurtarırsak, bütün yaptıklarımızı helal olarak sayıyorum” dedi.