Kayseri Zabıta Ekipleri Denetim Yapıyor

KAYSERİ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden gelen bilgilerin ardından, ekiplerin fırınlar ve işletmelerde gramaj, fiyat etiketi ile dara ve kalite kontrolü uygulamaları gerçekleştirdiği açıklandı. Zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol ederken, diğer unlu mamullerde de detaylı bir kalite kontrol süreci yürüttü.

Fırın denetimlerinin ardından Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, yaptıkları kontrollerde gramaj ve fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir eksikliğe rastlanmadığını bildirdi. Ekipler ayrıca, işletmelerin terazi darası kontrollerini de gerçekleştirdi. Esnafların ürün satışlarında kullandıkları paketleme ambalajlarının darasını alma kurallarına uyup uymadığını denetleyen ekipler, dara konusunda titizlik gösteren esnafları da tebrik etti.

DENETİMLERİN AMACI VE ÖNEMİ

Zabıta Komiseri Harun Doğan, bu denetimlerin haksız kazancın önüne geçmeyi ve vatandaşların maddi zarar görmemesini sağlamak amacıyla rutin olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Ekiplerin bu denetimleri, halk sağlığını koruma ve tüketici haklarını gözetme adına önemli bir rol oynamaya devam ediyor.