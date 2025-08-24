Kayseri Zabıta Ekipleri Pazar Denetimi Yaptı

Haberler

Pazarda Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pazarda denetimde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı personel ve polis ile birlikte, pazarda gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Açıkta Satılan Ürünler İncelendi

Ekipler, açıkta satış yapan ürünler, etiketsiz ve son kullanım tarihi geçmiş ürünler gibi halk sağlığını tehdit eden gıdalar üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirerek tutanak tuttu. Denetimlerde eksik görülen konuların giderildiği belirtildi. Yapılan kontrollerde bozulmuş gıda ürünlerine rastlanmadığı bildirildi.

