Kayseri’de DEAŞ operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yuvalanan terör örgütü DEAŞ’a yönelik başarılı operasyonlar düzenledi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B, Suriye uyruklu Jıhad I. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TRT