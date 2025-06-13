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Kayserili İşadamı İbrahim Sarptaş Uğurlandı

İBRAHİM SARPTAŞ’IN CENAZESİ KILINDI

Hayatını kaybeden Kayserili işadamı İbrahim Sarptaş, son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Sarptaş’ın cenaze namazı, öğle namazının ardından Hulusş Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Sarptaş’ın cenazesi, Asri Mezarlık’ta defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEK OLDU

Cenaze namazına, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Sarptaş’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş da katıldı. İbrahim Sarptaş, iş dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanacak.

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