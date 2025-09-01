Kayserili Osman Durmuşçelebi Dualarla Uğurlandı

DUA İLE UĞURLAMA

Kayserili Osman Durmuşçelebi, Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu’na katılmak üzere dualarla uğurlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın davetiyle ve Milli Görüş camiasının önderliğinde düzenlenen “Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu”, kısa sürede büyük bir destekle güçlü bir yapıya ulaştı.

BÜYÜK DESTEKLE HAZIRLIK SÜRECİ

Halkın farklı kesimlerinden alınan destekle, gemiler birer birer filoya katıldı ve yolculuğa hazır hale geldi. Günlerdir süren yoğun emek, fedakarlık ve cesaretle gerçekleştirilen hazırlıklar artık son aşamasına geldi. Bağışlar tamamlandı, organizasyon titizlikle planlandı ve büyük yolculuk için limanlarda gemiler sessizce bekliyor.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve çok sayıda il başkanı da filoya katılarak, Gazze’ye özgürlük mücadelesinde Türk milletinin sesi olmaya hazırlanıyor. Filonun temel hedefi, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmak.