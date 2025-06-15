Kayserili Sporcular, Antalya’dan Madalyalarla Döndü

MUAYTHAİ’DAN DÖNEN ŞAMPİYONLARIN ZİYARETİ

Antalya’da gerçekleşen Muaythai U23 ve Elite Büyükler bay-bayan Dünya Şampiyonası’ndan madalya ile dönen sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti. Şampiyonada mücadele eden Kayserili Muaythai sporcuları, toplamda 3 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile başarı elde etti. Sporcular, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ve antrenörleri ile birlikte, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın makamına giderek bu başarıyı paylaştı.

İL MÜDÜRÜ’DEN TEBRİK

Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan madalyalarla dönme başarısını gösteren sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Antrenörler Göksel Cingöz, Nazım Yorulmaz, Yücel Haspolat, İbrahim Mortaş, Selim Küçük ve Mehmet Altun’a da teşekkür eden Kabakcı, sporcuların üstün başarılarının devamını diledi. Şampiyonada derece elde eden sporcular ise şu şekilde sıralandı: Utku Mete Yağcı (altın), Recep Variyenli (altın), Hicret Ertekin (altın), Sercan Koç (gümüş), Gülistan Turan (gümüş), Ezgi Keleş (gümüş), Mert Güney (gümüş), Ayaz Cingöz (gümüş) ve Azra Yılmaz (bronz).

KAYSERİ SPORUNDA YENİ BİR BAŞARI

Kayseri, Muaythai branşında elde edilen bu başarı ile dikkat çekiyor. Şampiyonada gösterilen performans, genç sporcuların uluslararası arenada önemli bir yer edindiğini ve bu başarıların artarak devam edeceğini gösteriyor. Gençlik ve sporun desteklenmesi gereken bir konu olduğunu belirten yetkililer, sporcuların ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor.